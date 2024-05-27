Гладков публично отчитал мэра Белгорода за трудности с восстановлением домов

Он остался недоволен скоростью работ по восстановлению поврежденных домов

Во время оперативного совещания губернатор Белгородской области публично раскритиковал главу Белгорода Валентина Демидова. Ему не понравилась работа мэрии по восстановлению домов, пострадавших от обстрелов.

Администрация Демидова представила данные, что за прошлую неделю им удалось восстановить 120 окон, на новую неделю стоит план в 234 окна. При этом, согласно договоренностям, до 10 июня должно быть отремонтировано 1572 окна. Подобные темпы работ не понравились Гладкову, который начал публично критиковать мэра.

"Уверены, что за следующую сделаете в 6 раз больше? Фиксирую, если вы уверены. Я устал от пустых обещаний, за которыми ничего нет", – эмоционально сказал он.

По его словам, заявления со стороны мэрии и ЖКХ о том, что все получится сделать в срок, звучат очень нереалистично. При этом Гладков допускает, что скачок возможен.

Тем не менее, губернатор в целом остался недоволен усилиями по восстановлению пострадавшего жилья в Белгороде. Он сказал, что после объезда увидел "безобразие", поскольку порядка по проведению работ нет.

Гладков поручил администрации города подготовить всю документацию по восстановлению строений, включая регламент поведения УК, замглав города, согласие строительных организаций и прочее и лично все проверить.