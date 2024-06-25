В МУС приняли решение выдать ордер на арест Шойгу и Герасимова

Однако вердикт не имеет юридической силы в России

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Подобное решение было принято в свете украинского конфликта и ударов по энергообъектам Украины.

В сообщении МУС сказано, что оба российских чиновника "несут индивидуальную уголовную ответственность за преступления" по шести статьям. Это удары по гражданским объектам, чрезмерный случайный вред гражданскому населению или гражданским объектам, преступление против человечности, совершение деяний совместно с другими лицами, отдача приказа о совершении преступлений и неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

"Имеются разумные основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили большие страдания или серьезные телесные повреждения или психическому или физическому здоровью, неся таким образом уголовную ответственность за преступление против человечности в виде других бесчеловечных деяний", – сказано в заявлении суда.

Российская сторона, в свою очередь, объясняла удары по объектам украинской структуры ответом на атаки по территории России, в том числе нефтегазовой отрасли и энергетике страны.

Москва не ратифицировала Римский статус, поэтому решения МУС не имеют в РФ юридической силы. Ранее аналогичный ордер на арест был выдан на имя Владимира Путина.