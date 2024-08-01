Что известно о вероятном обмене заключенными между Россией и США

Тайная "историческая" сделка между Россией и США: что известно
Фото: unsplash.com
Ожидается, что о ней объявят в ближайшее время

Последние несколько дней российские и западные журналисты указывают на признаки вероятной подготовки обмена заключенными между Россией и США. Информацию пока не подтвердили на официальном уровне – как правило, о подобном сообщают после успешного завершения операции. "Утро.ру" собрало все подробности вероятной тайной сделки между странами.

Когда и где пройдет обмен заключенными между Россией и США

1 августа из Калининграда вылетел Ан-148-100Е, который до этого задействовали при обмене бизнесмена Виктора Бута. На этом же самолете в 2022 году доставили американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Анонимные источники полагают, что заключенных могли обменять на границе с Польшей.

Сейчас же борт снова отправился в Москву, следует из данных сервисов по отслеживанию полетов. Предположительно, операция состоялась.

Кого вернут в рамках вероятного обмена заключенными

Американские СМИ утверждают, что журналист WSJ Эван Гершкович скоро вернется в США из российского заключения. 

На этом фоне из базы данных людей, отбывающих наказание в американских тюрьмах, пропали несколько россиян: Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенко и Владислав Клюшин. Неизвестно, передадут ли их России в рамках обмена.

Журналисты предполагают, что российская сторона может выдать порядка 20-30 заключенных на Запад ради возвращения своих граждан.

Кто задействован в обмене

По данным западных СМИ, операцию уже называют "историческим обменом". В ней, вероятно, принимают участие не только Россия и США, но также Белоруссия, Германия, Словения и Великобритания.

Источник: Утро.ру

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