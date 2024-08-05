Политолог Марков связал визит Шойгу в Иран с ударом по США и их союзникам

Визит Шойгу в Иран связали с подготовкой к удару по США
Кадр видео ТАСС
Известно, что российские власти поддерживают Тегеран

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Иран – вскоре после того, как Израиль нанес массированный удар по стране, что привело к смерти высокопоставленного члена ХАМАС. Политолог Сергей Марков назвал три вероятные причины, из-за чего чиновника могли отправить в регион.

Первая заключается в подготовке удара по США и их союзникам, что стало бы серьезным ответом Вашингтону на спонсирование Киева. Не исключено, что на месте Шойгу займется планированием того, как нанести американцам и их сторонникам максимальный ущерб.

Вторая – попытка России стать посредником между Ираном, арабскими странами и Израилем. Существует вероятность, что чиновник может попытаться предотвратить большую войну на Ближнем Востоке. Но тут встает другой вопро:– что Москва может предложить взамен.

Третья касается возможного прощупывания почвы и обстановки в регионе на фоне самой серьезной за последнее время военной напряженности.

"Какой из трех вариантов ближе к реальности, – пока не ясно. Причем они могут быть и все три на столе", – подытожил Марков.

Ранее в Иране заявили, что готовятся к ликвидации премьера Израиля Нетаньяху.

Источник: Telegram

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