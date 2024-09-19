В России требуют запретить изучение теории Дарвина в школе

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Бывший мэр Грозного Муслим Хучиев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой запретить в школах изучение теории Дарвина. Он утверждает, что она имеет пагубный характер и была опровергнута различными религиозными течениями, передает РБК.
"Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии", – заявил он.
По словам Хучиева, учение Дарвина не имеет ничего общего с реальностью, является неправдой, поэтому его следует запретить. В частности оно противоречит религиозному воспитанию молодого поколения и пагубно на нем сказывается. Если этот пункт не убрать из школьного образования, то это станет первым шагом к духовному расположению молодого поколения.
В Минпросвещения никак не прокомментировали подобное обращение.
Теория Дарвина подразумевает, что появление человека стало результатом естественного отбора. В частности, он пришел к выводу о происхождении современных людей от обезьян, основываясь на схожей анатомии и физиологии видов. При этом представители духовенства многократно заявляли, что учение является антинаучным – они настаивают, что дети должны изучать религиозную версию происхождения человека.
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