В России требуют запретить изучение теории Дарвина в школе

Срочно запретить: в России нашли вредные сведения в школьных учебниках
Фото: unsplash.com
Обращение уже было направлено в Минпросвещения страны

Бывший мэр Грозного Муслим Хучиев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой запретить в школах изучение теории Дарвина. Он утверждает, что она имеет пагубный характер и была опровергнута различными религиозными течениями, передает РБК.

"Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии", – заявил он.

По словам Хучиева, учение Дарвина не имеет ничего общего с реальностью, является неправдой, поэтому его следует запретить. В частности оно противоречит религиозному воспитанию молодого поколения и пагубно на нем сказывается. Если этот пункт не убрать из школьного образования, то это станет первым шагом к духовному расположению молодого поколения.

В Минпросвещения никак не прокомментировали подобное обращение.

Теория Дарвина подразумевает, что появление человека стало результатом естественного отбора. В частности, он пришел к выводу о происхождении современных людей от обезьян, основываясь на схожей анатомии и физиологии видов. При этом представители духовенства многократно заявляли, что учение является антинаучным – они настаивают, что дети должны изучать религиозную версию происхождения человека.

Источник: РБК

"Никто не потерпит": что известно о перевороте в Киеве

Ситуация на Украине накаляется

Армения обвинила Россию в попытке госпереворота

Ереван задержал троих человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей