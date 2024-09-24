WSJ: Япония запустила ракеты в ответ на заход самолетов РФ за воздушную границу

Токио начал действовать более агрессивно в отношении Москвы

Японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному разведывательному самолету, который, по версии Токио, нарушил воздушное пространство страны. Это был первый подобный случай за несколько десятилетий.

По данным The Wall Street Journal, российский Ил-38 трижды пересек воздушное пространство Японии в минувший понедельник. Его заметили над водами острова Ребун. Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси заявил, что по этому поводу Токио выражает Москве "крайне решительный протест".

В ответ на нарушение воздушного пространство японские военные подняли в небо истребители F-15 и F-35. После второго захода они выпустили по российскому самолету световую ракету, поскольку он нарушил границу на одну минуту.

"Это был первый случай, когда военно-воздушные силы Японии применили световые ракеты с тех пор, как в 1958 году они начали использовать только защитные меры против нарушений воздушного пространства", – говорится в статье.

При этом японский министр обороны Минору Кихара отметил, что российский самолет не совершал опасных действий. Однако он отказался отвечать на вопрос, летел ли борт один или в составе других воздушных суден. Чиновник подчеркнул, что ракеты они выпустили только после неоднократных предупреждений.