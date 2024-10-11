Вучич объяснил принятие декларации против России

Он заверил, что не будет вводить санкции против страны

Сербский президент впервые за восемь лет не поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщают зарубежные СМИ. Хотя российские журналисты указывают, что ни Белград, ни Кремль не сообщали о поздравительной телеграмме для российского лидера с 2021 года. На этом фоне также стало известно, что Александр Вучич сделал недружественный выпад в адрес России во время саммита Украина – Восточная Европа.

Глава Сербии подписал итоговую декларацию с другими участниками, в которой осуждался ввод российских войск на Украину. В документе указывается, что происходящее является "преступлением против украинского народа, нарушением международного права и большой угрозой миру". Участники договорились, что будут способствовать мирному плану, который предоставил Владимир Зеленский.

При этом Вучич поспешил оправдать свое решение, указав, что по инициативе Сербии несколько пунктов итогового коммюнике изменили. Например, были исключены слово "военная" из упоминания об оказанной Украине помощи и словосочетание "оккупация Крыма" с заменой на "территориальная целостность Украины". Дополнительно документ подразумевал согласие на введение санкций против Москвы, но сербский лидер его отверг.

"Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, чего нельзя сказать о многочисленных странах, которые здесь присутствовали. Но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации", – объяснил Вучич.

Эксперты полагают, что сейчас глава Сербии вынужден сидеть на двух стульях в интересах своей страны. Учитывая поддержку, которую он публично высказывал России, на него оказывает серьезное давление коллективный Запад.