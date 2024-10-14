Daily Mail: политики Австралии грубо унизили короля Карла III

Не все рады приезду монарха в страну

Австралийские политики отказались встречаться с королем Карлом III во время его предстоящего визита. Ради этой поездки монарх приостановил лечение от рака, вызывав недовольство своих членов семьи. Представители Движения за Австралийскую Республику пообещали, что сделают его визит "прощальным туром" для Британии.

Шесть премьер-министров австралийских штатов заявили, что слишком заняты для встречи с Карлом. Они не смогут поприветствовать его на официальном приеме, несмотря на то, что мероприятие было запланировано несколько месяцев назад.

В Британии специалисты по жизни королевской семьи заявили, что такое поведение является грубым и неуважительным. Биограф монархии Том Бауэр и вовсе выразил мнение, что политики решили опозорить и унизить онкобольного человека, который просто выполняет свой долг.

"Это монументальное оскорбление, что теперь они плюют на руку, протянутую им в знак дружбы", – заявили представители монархистского движения в Австралии.

Ожидается, что во время приезда Карла III и его супруги Камиллы в Сиднее и Канберре пройдут несколько акций протеста против короля и Великобритании. При этом, согласно опросам, поддержка монархии в стране до сих пор остается на высоком уровне, несмотря на распространение антибританских настроений в обществе.

Ранее стало известно, что Карл III оконфузился во время публичного мероприятия.