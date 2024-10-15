Экс-премьер Британии Джонсон дал Пугину обещание по Украине

Борис Джонсон дал важное обещание Владимиру Путину
Борис Джонсон. Фото: 10 Downing Street / wikimedia.org
Между политиками состоялся телефонный разговор некоторое время назад

Осенью 2021 года тогда еще занимавший пост премьера-министра Великобритании Борис Джонсон в телефонных переговорах с Владимиром Путиным обещал ему, что в ближайшем будущем Украина не окажется в составе НАТО. Об этом сообщил журналист Боб Вудворт.

Британский политик говорил, что у российского президента нет веских причин, чтобы вторгаться в соседнюю страну.

"Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время", – говорил Джонсон главе России.

Однако у Владимира Путина подобная формулировка только вызвала больше вопросов. Он интересовался, что Джонсон подразумевает под фразой "ближайшее время" и идет ли речь о нескольких неделях или месяцах. На это премьер не давал конкретного ответа.

При этом Джонсон был уверен, что во время переговоров российский президент пытался спровоцировать его и других западных лидеров выступить с публичным заявлением об отказе принимать Украину в состав НАТО.

Политик рассказал, что знал о планах России еще в октябре 2021 года – вместе с ним об этом были информированы также Ангела Меркель, ее преемник Олаф Шольц, Эммануэль Макрон. Сведения им предоставил Джо Байден в специальной комнате, защищенной от прослушивания.

Джонсон был уверен, что разведданые американцев являются правдивыми, в то время как остальные лидеры полагали, что Россия блефует. Премьер считал, что так Путин загнал Запад в ловушку, требуя отказаться от политики открытых дверей. После этого он называл его "мелким, проказливым негодяем". 

Источник: Daily Express

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