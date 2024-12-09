ПА ОДКБ заявила об обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке

Парламентарии указали на важность урегулирования конфликтов в регионе в рамках действующих международно-правовых норм

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности во время заседания, состоявшегося 9 декабря в Москве, приняла заявление о ситуации на Ближнем Востоке, в котором выразила обеспокоенность палестино-израильским и ливано-израильским конфликтами.

В своем заявлении члены Ассамблеи подчеркнули, что уровень конфронтации на оккупированных палестинских территориях и в приграничной зоне Ливана и Израиля достиг беспрецедентных масштабов, призвав международное сообщество решительно и консолидировано отреагировать на "продолжающееся более года кровопролитие".

"Выражаем полную поддержку Временным силам ООН в Ливане, играющим стабилизирующую роль в районе "голубой линии". Поддерживаем международные усилия, направленные на недопущение дальнейшего расширения конфронтации и создание условий для достижения прочного и долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке", – говорится в тексте Заявления, опубликованном на сайте Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Парламентарии отметили, что палестино-израильский конфликт оказывает дестабилизирующее влияние на весь регион. К примеру, противостояние в секторе Газа привело к обострению ситуации в Ливане. Они призвали международное сообщество предпринять необходимые дипломатические меры, которые помогут завершить конфронтацию и поспособствуют выполнению резолюций, принятых СБ и Генассамблеей ООН.

Члены ПА ОДКБ в своем заявлении отдельно подчеркнули, что урегулирование израильско-палестинского конфликта должно быть достигнуто с учетом права палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В отношении Ливана парламентарии указали на важность выполнения резолюции 1701 (2006) СБ ООН для нормализации обстановки.