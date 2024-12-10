Хинштейн объяснил отказ перевозить семью в Курскую область

Бывший депутат отметил, что сейчас это небезопасно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что не планирует брать своих членов семьи в регион, где продолжаются боевые действия. По словам главы области, на фоне к со стороны ВСУ он будет являтся важной целью для противника, как и его родственники.

"Это, безусловно, вопрос безопасности", – отметил он.

Также Хинштейн указал, что планирует принять участие в выборах губернатора Курской области, которые могут состояться осенью следующего года. Он выразил надежду, что к этому моменту сможет заслужить доверие со стороны курян.

Ранее исполняющий обязанности губернатора посоветовал всем чиновникам, кто чувствует за собой грехи, "покаяться на берегу". Однако пока никто так и не откликнулся на его просьбу. Тех, кто не готов работать в кризисной ситуации, которая сейчас наблюдается в Курской области, Хинштейн попросил покинуть свои рабочие места.

Напомним, Александр Хинштейн был назначен на должность врио губернатора Курской области 5 декабря указом президента РФ. Прошлого главу региона Александра Смирнова сняли с поста за провалы в работе по эвакуации населения и проблемы с обработкой недовольств со стороны граждан.