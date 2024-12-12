Министр Норвегии матерным словом описал ситуацию в стране

В Европе страдают из-за кризиса на энергетическом рынке

Норвежский министр энергетики Терье Осланд выругался матом, описывая происходящее в энергетическом секторе страны. Из-за отсутствия ветра в Германии и Северном Море стоимость ресурса на юге Норвегии вырастет до 13,6 норвежских крон, или почти 130 рублей за киловатт-час. Показатель является самым высоким с 2009 года и в 20 раз превышает уровень прошлой недели.

"Это абсолютно дерьмовая ситуация", – заявил министр.

Представители правящей партии из-за происходящего намерены провести кампанию для отключения линий электропередачи с Данией, а также пересмотреть существующие соединения с Великобританией и Германией. Сторонники подобных мер утверждают, что Норвегия должна отправлять электроэнергию со своих гидроэлектростанций за рубеж только после того, как обеспечит низкие цены на внутреннем рынке.

Такое решение может стать большой проблемой для стран ЕС, которые использовали норвежское электричество для выравнивания собственных цен на энергоносители. Не исключено, что позиция Осло может нанести большой вред отношениям с другими европейскими государствами.