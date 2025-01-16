В США назвали ударом ограничения РФ на экспорт обогащенного урана

Россия нанесла жесткий удар по США
Фото: unsplash.com
Американцы заявили о проблемах в ядерной энергетике

Решение России ограничить экспорт обогащенного урана, принятое в 2024 году, нанесло жесткий удар по США, поскольку поставило под угрозу работу ядерной энергетики в стране. Такое заявление сделал заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх во время выступления в Атлантическом совете.

Напомним, в конце прошлого года Москва в качестве ответной меры запретила поставлять американцам российский обогащенный уран. Несмотря на указ Байдена, запрещающий подобный импорт, поставки допускались в некоторых случаях вплоть до 2028 года.

"Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников", – сказал Сингх.

Он указал, что Вашингтон пытается минимизировать риски, которые может повлечь решение Москвы для ядерной энергетики США. В частности найти альтернативные пути поставок.

После введения ограничений со стороны России стоимость обогащенного урана на международном рынке выросли с 4 до 84 долларов. При этом эксперты полагают, что США продолжат получать российский ресурс, но импортируя его через Китай.

Источник: ТАСС

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