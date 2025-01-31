Мишустин выставил жесткое требование Кыргыстану

Между странами произошла неприятная ситуация

Во время встречи с премьер-министром Кыргыстана Адылбеком Касымалиевым российский глава правительства Михаил Мишустин выступил с жестким требованием к республике. Он заявил, что государственные органы страны должны прекратить предъявлять необоснованные претензии в отношении российских компаний.

По словам российского главы кабмина, вопрос взаимоотношений киргизских властей с производителями из России вызывают серьезную озабоченность у правительства. Он указал, что к компании получают неправовые заявления, хотя представляют собой добропорядочные организации, которые добросовестно исполняют все свои обязательства перед законом. Мишустин напомнил, что благодаря ним в республике появляются новые рабочие места, поступают значительные отчисления налогов, что помогает в развитии экономики Киргизии.

Премьер отметил, что в некоторых случаях госорганы занимаются фактически вымогательством, не говоря уже о нарушении норм права. Более подробно это изложено в дипломатической ноте российского МИД.

"Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", – заявил Мишустин.

Касымалиев, в свою очередь, пообещал разобраться в возникшей трудности в отношениях двух стран и проинформировать российского премьера об итогах решения вопроса.