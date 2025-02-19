Российского экс-депутата обвинили в попытке силового захвата власти в России

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Против бывшего российского депутата Ильи Пономарева* возбудили уголовное дело в России. В ФСБ предъявили обвинения политику по двум статьям: попытка устроить насильственный захват власти в стране, а также организация террористического сообщества и участие в нем.
По сообщению ведомства, разведке удалось получить данные о том, что в 2022 году политик создал в Польше движение "Съезд народных депутатов"**, работу которого полностью курировал.
"Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", – указали в ФСБ.
Пономарев* в течение последних двух лет приглашал на встречи различных российских парламентариев и других лиц – всего около 60 человек. Они принимали участие в семи стратегических сессиях, на которых велась разработка Конституции "новой России", нормативно-правовых актов о работе переходного правительства и составление плана "сопротивления".
Сейчас проводятся следственные действия в отношении подозреваемого и его сообщников. После установления всех обстоятельств дела их привлекут к ответственности.
Напомним, Пономарев* уехал из России в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате. Он отправился в США, а после перебрался на Украину.
* признан иноагентом по решению Минюста РФ
** деятельность организации признана нежелательной в России
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