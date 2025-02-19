Российского экс-депутата обвинили в попытке силового захвата власти в России

Оппозиция уже разрабатывала законные нормы для работы переходного правительства и новой конституции страны

Против бывшего российского депутата Ильи Пономарева* возбудили уголовное дело в России. В ФСБ предъявили обвинения политику по двум статьям: попытка устроить насильственный захват власти в стране, а также организация террористического сообщества и участие в нем.

По сообщению ведомства, разведке удалось получить данные о том, что в 2022 году политик создал в Польше движение "Съезд народных депутатов"**, работу которого полностью курировал.

"Целью созданного за рубежом движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", – указали в ФСБ.

Пономарев* в течение последних двух лет приглашал на встречи различных российских парламентариев и других лиц – всего около 60 человек. Они принимали участие в семи стратегических сессиях, на которых велась разработка Конституции "новой России", нормативно-правовых актов о работе переходного правительства и составление плана "сопротивления".

Сейчас проводятся следственные действия в отношении подозреваемого и его сообщников. После установления всех обстоятельств дела их привлекут к ответственности.

Напомним, Пономарев* уехал из России в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате. Он отправился в США, а после перебрался на Украину.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

** деятельность организации признана нежелательной в России