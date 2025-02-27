Путин поручил усилить охрану границы России

Глава государства напомнил об угрозах, исходящих от соседней страны

Во время заседания коллегии ФСБ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите государственной границы. Особенно это касается потенциально опасных направлений, подчеркнул лидер.

Президент указал, что российские ведомства должны вести совместную работу для обеспечения безопасности страны. Это касается армейских частей, подразделений Росгвардии и МВД, местных органов власти.

По словам Путина, за время проведения СВО серьезно возросла активность иностранных разведывательных служб. В этой связи нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера. Это касается также данных о передовых технологиях и различных отраслях.

Глава России подчеркнул, что число террористических преступлений в стране за последнее время возросло – уже известно, что большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. На этом фоне важно защитить российские инфраструктурные объекты от атак.

Путин отметил, что новые нападки на Россию возможны в свете потеплений отношений с США. Стороны, которые не заинтересованы в таком исходе, могут предпринять попытки сорвать начавшийся диалог – поэтому российские спецслужбы должны быть особенно бдительными, указал он.

"Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток",

– подытожил президент.