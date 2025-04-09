Глава Пентагона высказался о вероятности войны с Китаем

В США сделали заявление о войне с Китаем
Фото: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force / wikimedia.org
В Америке уверены, что Поднебесная представляет большую угрозу

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне экономической напряженности между Вашингтоном и Пекином сделал заявление о войне между США и Китаем. Чиновник утверждает, что КНР имеет глобальные военные амбиции на Западном полушарии.

По его словам, сейчас китайцы активно расширяют свой доступ в космос с помощью управления военными учреждениями и наземными соружениями. Все свои ресурсы Пекин направляет на подкрепление военного потенциала.

Хегсет уверен, что Китай занимается воровством еды у американцев и всего Западного мира с помощью собственного рыболовного флота. А страна также нацелена на "нечестные экономические приобретения".

"Мы не ищем войны с Китаем и она точно не является неизбежной, мы не ищем ее ни в какой форме. Но вместе мы должны твердо противостоять угрозе Китая в этом полушарии", – заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, сейчас Вашинтон и Пекин приступили к "гонке пошлин", поочередно вводя против друг друга новые высокие таможенные тарифы. К примеру, американцы обложили китайские товары пошлиной в 104%, а Китай в ответ увеличил значения до 84%.

В это противостояние намерен включиться Евросоюз, где анонсировали принятие ответных экономическим мер против США 15 апреля.

Источник: РИА "Новости"

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