Забота об экологии как метод дестабилизации общества: кто воспользовался старой западной методичкой

Экологическая повестка оказалась щедрой "питательной средой" для различных политических сил, стремящихся получить народную поддержку, усиливая негативные настроения в обществе. Наиболее заметно это на примере благополучных районов страны, таких как Подмосковье. На это обратил внимание политолог Алексей Мухин.

В статье, опубликованной в "НГ", Мухин указывает, как часто за последнее время с помощью СМИ стали раздувать локальные вопросы до общенационального уровня. Например, строительство индустриальных парков в Пушкинском округе и Домодедовском районе Московской области стало поводом для громких публичных возмущений, коллективных обращений в суды и попыток вовлечь в протестные акции жителей других регионов.

Но удивляет даже не это, а то, кто использует вопросы экологии для усиления собственных политических позиций. Если раньше этим занималась так называемая несистемная оппозиция, задачей которой было на деньги USAID расшатать российское общество, то теперь эту нишу, опустевшую после начала СВО, заняли левые. Так, ярыми протестными активистами стали "Люди дела" – члены движения, созданного под эгидой КПРФ.

Впрочем, по мнению депутата Государственной думы Михаила Делягина, в попытке коммунистов укрепить позиции за счет граждан, имеющих претензии к власти, нет ничего нового.

"КПРФ – именно та сила, многие представители которой в прошлые думские выборы, когда остальные политические партии в омерзении и ужасе отшатнулись от окончательно обнаживших свое лицо прозападных "навальнистов", не побрезговали прямым сотрудничеством с ними для улучшения своих сиюминутных результатов", – напоминает Делягин.

Да и решение коммунистов выступить под зеленой вывеской легко объяснимо. Они взяли за образец опыт Запада, где с помощью вроде бы такой политически нейтральной темы как экология удается устранять экономических и промышленных конкурентов. В данном случае, пишет Делягин, "активисты КПРФ, (…) стыдливо прячась под вывеской "Люди дела" не с красным, а с зеленым логотипом, (…) атакуют проекты создания индустриальных парков в Подмосковье, в частности, в Пушкинском и Домодедовском районах, то есть ставят навязанные Западом "зеленые ценности" выше интересов современного пролетариата, которому нужны рабочие места".

Но когда речь идет о собственной выгоде, оппозиционерам не до будущего страны и ее граждан. Через год думские выборы, соответственно, им нужен электорат.

"Зачем зюгановцам снова прибегать к сомнительным практикам несистемщиков? Так просто все. Рейтинги стремительно падают. Перспективы на ГД 26 сомнительны. Можно и потренироваться, как радикализировать протестные мероприятия на перспективу. Тут главное, чтобы методичка была понятна потенциальным спонсорам",

– комментирует ситуацию политолог Алексей Мартынов, обращая внимание, как похожи сценарии возникновения народного недовольства вокруг проектов будущих индустриальных парков в разных районах Московской области.

Но главное, что протестные настроения в обществе раздуваются в то время, когда идет СВО, когда Россия стоит против всего западного мира и подрыв внутреннего единства неизбежно негативно отразится на оборонной способности страны.

"Все экологические протесты разворачиваются по методичкам Госдепа, и неважно, кто берет ее в руки. Все равно получается удар по социальной стабильности. СВО еще далеко не закончена, а коммунисты снова строят в тылу пятую колонну, выводя жителей Подмосковья на улицы и под телекамеры. Предлоги благовидные. То якобы лес защищают, как в Пушкинском районе, то пашню – в Домодедовском. А на самом деле занимаются вредительством, срывая важные для региона инвестиционные проекты",

– высказывает мнение общественный деятель и журналист Сергей Мардан.

Все сегодня понимают необходимость укрепления производственного суверенитета страны, усиления экономического роста, внутренней финансовой и социальной стабильности. Для этого нужна современная инфраструктура. Обеспечить ее могут новые индустриальные парки, где компактно и эффективно размещаются производства, организуется логистика, тысячи человек получают возможность трудоустроиться и достойно обеспечивать свои семьи.

Так, индустриальные парки в Данилово в Домодедовском районе и в Лесном в г.о. Пушкино предусматривают создание 12,5 тыс. рабочих мест. Поступления в госбюджет в виде налогов разного уровня ожидаются свыше 10 млрд рублей в год. Кроме того, инвестор за свой счет озеленит прилегающую территорию и построит дорогу длиной 9,5 км, которая станет дублером Домодедовского шоссе, сократив тем самым автомобильные пробки в районе, то есть снизив экологическую нагрузку на окружающую среду.

Вот только "Люди дела", устраивая гневные вбросы в медиапространство по поводу каждого вырубленного дерева, на положительных сторонах индустриальных парков не останавливаются, акцентируя внимание исключительно на временных неудобствах, неизбежных в период стройки. Так экология становится, как минимум, инструментом политического влияния, а как максимум – методом политической дестабилизации, чем непременно воспользуются наши недруги.