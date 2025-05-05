Политолог объяснил заявление Путина о преемнике словами "публика осталась с носом"

В словах лидера не увидели намека на транзит власти

В минувшие выходные Владимир Путин неожиданно поднял вопрос о собственном преемнике на посту президента России. По его словам, он постоянно задумывается о том, кто мог оказаться достойной кандидатурой, но при этом подчеркнул – окончательный выбор будет за россиянами. После этого эксперты стали анализировать, кого именно глава государства рассматривает в качестве потенциальной замены. Однако политолог Вадим Сипров выразил мнение, что на самом деле подобное высказывание было лишь публичной игрой.

По словам аналитика, президент дал надежды тем, кто ждет транзита власти, но вместе с этим охладел их пыл, поскольку не назвал какой-то конкретной кандидатуры и не привел других особенностей своего преемника.

"Перед нами именно та ситуация, когда каждый в тексте, который проговорил президент, слышит ровно то, что ему хочется слышать. В действительности же Владимир Владимирович Путин не назвал никакой-либо конкретной фамилии, никакой либо должности, откуда мог бы рекрутироваться преемник на пост президента Российской Федерации", – подчеркнул политолог.

Он напомнил, что среди чиновников и политтехнологов есть много людей, настаивающих на необходимости транзита власти. Но, учитывая последнее заявление Владимира Путина, "вся эта почтенная публика осталась с носом".

Сипров отметил, что сейчас глава России находится в отличной форме и, вероятно, уходить со своего поста не намерен. У него есть множество идей, которые он хочет реализовать в будущем, поэтому избрание на следующий срок – лишь вопрос формальности.