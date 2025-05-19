Байден сделал первое заявление после новости об онкологии

Политик высказался о своем состоянии

Бывший американский президент Джо Байден высказался по поводу своего диагноза – рака простаты четвертой стадии, о котором недавно сообщили СМИ. Он поблагодарил всех за поддержку в этот непростой период.

"Рак затрагивает многих из нас. Как и многие из вас, Джилл и я поняли, что наиболее сильны в моменты слома. Спасибо, что воодушевляете нас любовью и поддержкой", – написал он в соцсетях.

Как ранее сообщали источники в офисе бывшего лидера, диагноз ему поставили в минувшую пятницу. Врачи провели обследование политика после обнаружения проблем с мочеиспусканием. По их словам, онкология носит агрессивный характер – она уже дала метастазы на кости, но при этом поддается гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с супругой и медиками выбирают лучшую тактику для лечения 82-летнего бывшего главы США.

При этом слухи об онкологии политика ходили еще до того, как он покинул президентский пост. Однако источники в Белом доме эти сведения опровергали, отмечая, что Байден регулярно проходит обследования и полностью здоров.

Согласно исследованиям, пятилетняя выживаемость пациентов с четвертой стадией рака простаты составляет 30%.