Эксперты оценили ядерную угрозу России на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Радиация может распространиться на несколько десятков километров от поврежденных центров

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что военные США готовы в любой момент нанести удары по иранским ядерным объектом. В частности под угрозой окажется центрифуга по обогащению урана в Фордо, которая работала на протяжении долгого времени и могла обогатить уран до высоких концентраций. Эксперты оценили, какие опасности грозят России в случае, если Штаты все же решатся на радикальный шаг, а Иран прибегнет к закономерному ответу.

Старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади обратил внимание на безопасность ядерного объекта в израильском Димоне. По его словам, если вооруженные силы Ирана нанесут по нему удар, то это повлечет за собой серьезный экологический ущерб, несмотря на то, что работа центра была фактически завершена. Все дело в том, что в соседнем здании хранят продукты деления с высоким уровнем радиации.

"Если по нему будет нанесен удар, то больше всего пострадают Иордания и Египет, помимо самого Израиля", – заявил эксперт.

Сейчас серьезно повреждена работа реакторов в иранских Натанзе и Исфахане, но Фордо пока не пострадал. Тем не менее, если будут серьезные атаки, то это повлечет за собой последствия, даже учитывая, что объекты находятся под землей.

"Если предположить, что какой-то фантастической бомбой разрушен объект, то само загрязнение и останется на этой глубине: будь то 40 или 50 метров. Берем худший сценарий: выходит радиоактивный газ. Казалось бы, катастрофа неизбежна. Но нет, он охлаждается и осаждается в виде радиоактивного инея на поверхности разрушенного оборудования, на обломках скалы, бетона, этих подземных цехов. И есть даже вероятность, что эта гадость не выйдет на поверхность", – указал эксперт программы ООН "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.

Поэтому, судя по заявлениям специалистов, большую угрозу для России удары по ядерным объектам как в Иране, так и в Израиле не повлекут.