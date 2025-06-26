FT: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Политика подозревают в коррупции

Представители Европарламента решили инициировать голосование по вотуму недоверия в отношении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйнен. Они хотят отправить чиновницу в отставку из-за скандала вокруг дела фармкомпании Pfizergate. Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что предложение внесут на рассмотрение в четверг после сбора необходимых 72 подписей. Для того, чтобы выгнать фон дер Ляйен с поста комиссии потребуется присутствие более двух третей членов Европарламента. Ассамблея насчитывает 720 членов, и 401 из них проголосовали за то, чтобы она стала президентом год назад.

Несмотря на то, что, вероятнее всего, по вотуму будет принято отрицательное решение, в перспективе это серьезно отразится на карьере главы ЕК, которой либо придется самостоятельно подать в отставку, либо отказаться от переизбрания на второй срок.

Вотум недоверия связан с судебным делом Pfizergate – в мае суд общей юрисдикции вынес решение против чиновницы из-за ее переписки с гендиректором компании о поставках вакцин от COVID. Фон дер Ляйнен были предъявлены обвинения в коррупции после того, как она удалила все провокационные сообщения.