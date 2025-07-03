Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

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Российские власти приняли решение официально признать Исламский Эмират Афганистан. Информацию сообщили изначально в афганском МИД, а позже подтвердили в российском ведомстве.
По данным СМИ, представителей Афганистана официально уведомили о вердиктев ходе встречи посла с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Этот шаг охарактеризовали как исторический, отметив, что он поможет укрепить отношения между странами.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов также подтвердил сведения о признании Исламского Эмирата Афганистана на официальном уровне.
"Признала", – сказал Кабулов.
Сообщается, что после решения над посольством Афганистана в Москве повесили введенный талибами* флаг страны.
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов указал, что вердикт о признании Афганистана вынес Владимир Путин по предложению Сергея Лаврова. Это показывает стремление Москвы наладить полноценное партнерство с Кабулом.
Ранее в России приостановили действие запрета движения "Талибан*", которое до этого было признано террористическим.
* Организация запрещена на территории РФ
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