NYP: Трамп хочет заключить сделку с Россией вместо санкций

Стала известна истинная причина визита Уиткоффа в Москву
Кадр видео
Вашингтон не теряет надежды договориться с Москвой

Визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа накануне истечения предложенного американским президентом срока для перемирия на Украине связан с желанием США заключить сделку с Россией и не вводить против нее санкции. Об этом сообщают источники в Белом доме, знакомые с ходом обсуждения.

По их словам, из-за отсутствия прогресса Уиткоффа обязали занять более жесткую позицию по отношению к Москве в ходе визита, чтобы побудить ее к соглашению, но пока неясно, примет ли он это во внимание.

"Администрация настойчиво добивается заключения сделки. Президент всегда отдает предпочтение именно такому результату", – рассказали анонимные американские чиновники.

Тем не менее, в Вашингтоне отмечают, что санкции против России будут неизбежны, если переговоры в Москве провалятся. Сейчас американцы полагают, что попросту руководствовались неправильным подходом к Владимиру Путину, стараясь выстраивать сердечные отношения во время прошлых визитов Уиткоффа в Россию.

Визит спецпредставителя Трампа также проходит в условиях обострения напряженности между странами. Ранее Дмитрий Медведев напомнил главе США о мощности российского ядерного оружия, что побудило того отправить американские подлодки поближе к берегам России.

Источник: The New York Post

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно

Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

В США закатили истерику из-за одного преимущества России

Американские аналитики внимательно следят за положением дел на международной арене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей