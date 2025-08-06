NYP: Трамп хочет заключить сделку с Россией вместо санкций

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Визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа накануне истечения предложенного американским президентом срока для перемирия на Украине связан с желанием США заключить сделку с Россией и не вводить против нее санкции. Об этом сообщают источники в Белом доме, знакомые с ходом обсуждения.
По их словам, из-за отсутствия прогресса Уиткоффа обязали занять более жесткую позицию по отношению к Москве в ходе визита, чтобы побудить ее к соглашению, но пока неясно, примет ли он это во внимание.
"Администрация настойчиво добивается заключения сделки. Президент всегда отдает предпочтение именно такому результату", – рассказали анонимные американские чиновники.
Тем не менее, в Вашингтоне отмечают, что санкции против России будут неизбежны, если переговоры в Москве провалятся. Сейчас американцы полагают, что попросту руководствовались неправильным подходом к Владимиру Путину, стараясь выстраивать сердечные отношения во время прошлых визитов Уиткоффа в Россию.
Визит спецпредставителя Трампа также проходит в условиях обострения напряженности между странами. Ранее Дмитрий Медведев напомнил главе США о мощности российского ядерного оружия, что побудило того отправить американские подлодки поближе к берегам России.
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