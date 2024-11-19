Московские музеи ждут школьников и студентов столицы

Посетить городские выставочные залы и картинные галереи ребята могут по карте москвича

Столичные школьники и студенты колледжей могут посетить по карте москвича или "Москвенок" более 115 городских музеев и выставочных залов в рамках проекта "Музеи – детям". Посещение возможно как с классом, так и индивидуально.

Проект "Музеи - детям" был запущен в 2017 году и оказался очень востребованным в Москве. Только с начала этого года по картам москвича и "Москвенок" школьники и учащиеся колледжей посетили музеи и выставочные залы свыше 380 тысяч раз. А всего за семь лет существования проекта ребята воспользовались предоставленной возможностью свыше 3,4 миллиона раз.

Особой популярностью пользуются Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный Дарвиновский музей, музеи А.С. Пушкина, И.С. Тургенева и М.А. Булгакова и др.

В этом году к проекту присоединилось семь новых площадок, в том числе интерактивный политехнический музей "Дедушкин чердак", павильоны ВДНХ № 28 "Пчеловодство", № 29 "Цветоводство и озеленение" и павильон "Атом", Музей ватной игрушки и другие учреждения.

Для того, чтобы пройти в музей по карте москвича, ребятам нужно приложить ее к считывателю. Система проверит, действителен ли статус обучающегося. Если карта находится на перевыпуске, можно показать справку из городской образовательной организации.

Карта москвича доступна учащимся столичных школ и колледжей (с государственной аккредитацией), в том числе не имеющим постоянной регистрации в Москве. Подать заявление на ее оформление можно на портале mos.ru. Дети старше 14 лет могут подать заявление самостоятельно, а за картой для ребенка младше должен обратиться родитель или законный представитель.

Карта москвича может использоваться для записи льготного абонемент на проезд в общественном городском транспорте. С ее помощью можно записать ребенка на прием к врачу через инфоматы в городских поликлиниках. Карту москвича можно также использовать как единый читательский билет (ЕЧБ). Для этого нужно привязать ее к профилю читателя в автоматизированной библиотечной системе.