Красота и волшебство: что приготовили для москвичей на ВДНХ наступающей зимой

Главная выставочная площадка страны приглашает принять участие в предновогодних развлечениях

ВДНХ традиционно является местом притяжения москвичей и гостей столицы в зимние праздники. Здесь всегда интересно, весело, а атмосфера зимней сказки помогает поверить в чудеса и маленьким, и взрослым посетителям. В этом сезоне горожан также ждут самые разнообразные мероприятия на ВДНХ.

В первую очередь, нужно помнить, что не за горами Новый год, значит, пора загадывать желания. На стойке инфоцентра Северной станции канатной дороги "Воздушный трамвай" можно оставить послание для Дедушки Мороза, поделиться самыми теплыми воспоминаниями о новогоднем подарке, полученном ранее, и намекнуть, что хотелось бы увидеть под елкой в этом году.

1 января Дед Мороз случайным образом достанет три письма и прочитает их в ходе прямой трансляции в социальных сетях семейного тематического парка "Орион". Авторы этих писем получат специальные призы.

Напомним, что по всему городу также установлены красочные ящики Почты Деда Мороза. Все письма непременно будут доставлены зимнему волшебнику в его московскую резиденцию, расположенную в парке Кузьминки.

Создать новогоднее настроение поможет также красочная иллюминация на ВДНХ, яркие световые фигуры и инсталляции, которые прекрасно будут смотреться на фотографиях. Самый большой московский каток тоже поможет зарядиться позитивом. На территории 20 тысяч квадратных метров с комфортом могут кататься пять тысяч посетителей одновременно. Даже если гость ВДНХ не катается на коньках, он может посмотреть с трибун ледовое шоу. А задорная музыка, звучащая для фигуристов, у всех будет вызывать желание пуститься в пляс.

Специальную программу в преддверии Нового года подготовили и в Театре сказок на ВДНХ. Там с 1 по 15 декабря ждут ребят на интерактивный спектакль "Драконыч в школе магии и чародейства". Юные зрители узнают, как связаны магия и наука, и какие ингредиенты нужны для изготовления камня мудрости.

С 1 декабря в столице стартует проект "Зима в Москве". Он объединит традиционные зимние фестивали, такие как "Путешествие в Рождество", "Снег и лед", "Город света" и др. Мероприятия будут проходить на 1900 площадках во всех районах города.