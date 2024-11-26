Зимний спортивный фестиваль начнется в "Лужниках" с 1 декабря

Мероприятия продлятся до самой весны

В первый день зимы в "Лужниках" начнется спортивный фестиваль. Старт будет дан 1 декабря на Фестивальной площади олимпийского комплекса. Программа мероприятий распланирована до 28 февраля.

Спортивный фестиваль объединит москвичей и гостей столицы на просторной снежной площадке. Гостей ждет многофункциональная горка для катания на тюбингах и сноубордах, причем нести их с собой не обязательно, инвентарь будет предоставляться напрокат бесплатно. По выходным на протяжении всего фестиваля здесь будут проходить мастер-классы профессиональных сноубордистов и автограф-сессии с известными спортсменами.

Во время новогодних праздников, с 28 декабря 2024 г. по 8 января 2025 года, посетителей "Лужников" ждут также различные соревнования на свежем воздухе, например, снежный дартс и забеги на снегоступах. Для самых маленьких участников подготовлена специальная программа: слалом, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и различные праздничные развлечения.

Фестивальная площадка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным.

Спортивный фестиваль в "Лужниках" является частью сезонного городского проекта "Зима в Москве". Он охватит около двух тысяч площадок во всех районах столицы. Некоторые масштабные мероприятия, например, фестиваль "Город света", будет проходить в центре города. "Усадьбы Москвы" в разных округах столицы позволят перенестись в атмосферу прошлых веков. А семейные спортивные игры "Московская зима", которые запланированы на различных площадках, в том числе во дворах жилых комплексов, помогут весело провести время в шаговой доступности от дома.

Для создания новогоднего настроения по всему городу будут открыты филиалы Почты Деда Мороза. Малыши и взрослые могут написать зимнему волшебнику письма с рассказом, как прошел год и какие подарки хотелось бы найти под елкой: все послания непременно попадут по нужному адресу. Кстати, поздравление можно отправить не только Деду Морозу, но и своим родным и друзьям по всей России или в зону СВО. Покупать открытку и марку не нужно: их можно взять бесплатно на площадках московских зимних фестивалей, подписать и опустить в ящик "Зимней почты".