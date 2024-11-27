Москва новогодняя: столицу начали украшать к зимним праздникам

Москва новогодняя: столицу начали украшать к зимним праздникам
Фото: АГН Москва
Нарядные елки и тематическая иллюминация уже радуют горожан и туристов

Москва готовится к новогодним и рождественским праздникам. Сезонные работы по монтажу праздничных декораций на улицах и площадях ведутся во всех административных округах города и будут завершены до 1 декабря, когда с приходом календарной зимы в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве".

В этом году столицу украсят более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника – новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Их установят почти тысячу штук по всему городу. Главное новогоднее дерево страны установят на Соборной площади чуть позже: ожидается, что пушистую красавицу привезут прямо из леса 12 декабря.

Две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост, в этом году технически переоснастили. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках.

Пешеходные зоны Бульварного кольца, как и прежде, оформляют световыми тоннелями, в которых так любят устраивать фотосессии москвичи и гости столицы. На площадях, в парках, у некоторых станций метро установят светящиеся цифры 2025 и огромные елочные шары в виде вологодских кружев.

Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурными арками и конструкциями в виде рождественских звезд. Во многих других местах также устанавливают конструкции, сохранившиеся с прошлых лет. Естественно, их заранее привели в порядок и передекорировали в соответствии с датой.

Используют зимой для украшения улиц и световые элементы, изначально созданные для других праздников. Дело в том, что большинство таких дизайнерских конструкций многофункциональны, их можно использовать многократно. Важно, что для праздничной иллюминации в Москве применяют современное светодиодное оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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