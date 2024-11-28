Столичные библиотеки и культурные центры проведут день открытых дверей

Столичные библиотеки и культурные центры проведут день открытых дверей
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Мероприятие состоится 30 ноября

Столичные библиотеки и культурные центры объявили Единый день открытых дверей. Городская сетевая акция пройдет в субботу, 30 ноября. Более чем на 300 площадках для гостей всех возрастов проведут экскурсии, мастер-классы, спектакли и интерактивные занятия.

Дом культуры "Десна" приглашает посетителей приобщиться к народной культуре на мастер-классе по игре на гуслях и балалайке, а также принять участие в хореографических и театральных занятиях. В культурном центре "Ивановский" запланирована лекция "Путешествуем по России" и встреча с телеведущей программ о путешествиях Ветой Данчук. Она расскажет гостям о Великом Новгороде.

Концерт "Посвящение мамам" состоится в Доме культуры "Маяк". Желающих также ждут мастер-классы по хатха-йоге и испанскому танцу фламенко. Посетители культурного центра "Меридиан" смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, робототехнике, декупажу, а также созданию зимних пейзажей в технике аппликации. Кроме того, они смогут попробовать себя в большом теннисе, шахматах и узнать секреты китайской игры "Маджонг".

Библиотека № 34 имени А.А. Вознесенского ждет гостей на творческие мастер-классы по живописи и ароматерапии. Вечером состоится концерт ансамбля саксофонистов и поэтическая программа. В Доме Гоголя посетителей познакомят с историей учреждения и его фондами. Они узнают о том, как устроен книжный каталог и какие возможности дает москвичам единый читательский билет.

Посетители Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова получат возможность попробовать себя в роли мультипликаторов: на мастер-классе они узнают сразу несколько техник анимации и научатся работать в программах для монтажа. В культурном центре "Лира" запланирована концертная программа "Оранжевая вечеринка". Гостей ждут выступления артистов вокальных и хореографических студий учреждения. Особенностью мероприятия станет дресс-код для посетителей – оранжевая одежда или ее элементы. О мероприятиях в других учреждениях можно узнать на сайте Мосразвития.

В России объявили о начале охоты на Зеленского "Орешником"

Эксперт расшифровал слова российского президента

Во время визита Путина в Казахстан произошла украинская провокация

По факту инцидента возбудили уголовное дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей