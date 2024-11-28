Столичные библиотеки и культурные центры проведут день открытых дверей

Мероприятие состоится 30 ноября

Столичные библиотеки и культурные центры объявили Единый день открытых дверей. Городская сетевая акция пройдет в субботу, 30 ноября. Более чем на 300 площадках для гостей всех возрастов проведут экскурсии, мастер-классы, спектакли и интерактивные занятия.

Дом культуры "Десна" приглашает посетителей приобщиться к народной культуре на мастер-классе по игре на гуслях и балалайке, а также принять участие в хореографических и театральных занятиях. В культурном центре "Ивановский" запланирована лекция "Путешествуем по России" и встреча с телеведущей программ о путешествиях Ветой Данчук. Она расскажет гостям о Великом Новгороде.

Концерт "Посвящение мамам" состоится в Доме культуры "Маяк". Желающих также ждут мастер-классы по хатха-йоге и испанскому танцу фламенко. Посетители культурного центра "Меридиан" смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, робототехнике, декупажу, а также созданию зимних пейзажей в технике аппликации. Кроме того, они смогут попробовать себя в большом теннисе, шахматах и узнать секреты китайской игры "Маджонг".

Библиотека № 34 имени А.А. Вознесенского ждет гостей на творческие мастер-классы по живописи и ароматерапии. Вечером состоится концерт ансамбля саксофонистов и поэтическая программа. В Доме Гоголя посетителей познакомят с историей учреждения и его фондами. Они узнают о том, как устроен книжный каталог и какие возможности дает москвичам единый читательский билет.

Посетители Центральной городской молодежной библиотеки имени М.А. Светлова получат возможность попробовать себя в роли мультипликаторов: на мастер-классе они узнают сразу несколько техник анимации и научатся работать в программах для монтажа. В культурном центре "Лира" запланирована концертная программа "Оранжевая вечеринка". Гостей ждут выступления артистов вокальных и хореографических студий учреждения. Особенностью мероприятия станет дресс-код для посетителей – оранжевая одежда или ее элементы. О мероприятиях в других учреждениях можно узнать на сайте Мосразвития.