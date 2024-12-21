Как украсили Новый Арбат к Новому году: Зимний сад и ретро-автомобили

Как украсили Новый Арбат к Новому году: Зимний сад и ретро-автомобили
Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
Исторические и современные элементы переплелись в оформлении Арбата, создавая неповторимый образ зимней столицы.

В преддверии праздничного сезона исторический центр столицы преобразился. Старый и Новый Арбат стали частью масштабного проекта "Зима в Москве", где каждая деталь оформления несет свой уникальный смысл и создает неповторимую атмосферу праздника.

Историческая часть Арбата получила название "Теплые традиции". Здесь классические новогодние цвета – красный, бордовый и зеленый – символизируют радость, счастье и надежду на обновление. Особое место занимают элементы ручной работы, выполненные из пряжи. Эти текстильные изделия добавляют пространству дополнительное ощущение тепла и уюта, подчеркивая важность семейных ценностей в праздничные дни. Главным украшением стала гигантская шерстяная сфера, внутри которой разместился павильон местного производства.

Новый Арбат предстал перед жителями и гостями города в современном стиле. Улица разделена на две тематические зоны, каждая из которых предлагает свое видение зимней сказки. На правой стороне появился двухэтажный сад с экзотическими вечнозелеными деревьями. Оригинальные опоры второго этажа в виде рождественских леденцов и красочные банты создают эффект праздничного торжества.

Внимания заслуживает и композиция с 10-метровым медведем и гигантскими новогодними шарами. Это место стало идеальной фотозоной для всех желающих запечатлеть праздничную атмосферу. Хвойные деревья с яркими гирляндами и крупными елочными игрушками дополняют общую картину.

Четная сторона улицы превратилась в полярную зону с ледяными глыбами и светящимися фигурами белых медведей и пингвинов. Здесь же можно прогуляться среди настоящего зимнего леса, где парят в воздухе ретро-автомобили, загруженные подарками. Коллекция винтажных машин включает такие модели как "Волга" и "Запорожец", что добавляет особый шарм этой части улицы.

На Новом Арбате также работает специальный павильон, напоминающий коробку конфет "Москва". Здесь представлены местные бренды, создающие чай и сладости. Площадка становится частью проекта "Московское чаепитие", предлагая гостям возможность попробовать традиционные напитки и угощения.

Проект "Зима в Москве" объединяет множество мероприятий по всему городу до конца февраля. Более полутора тысяч площадок предлагают различные активности: от катаний на коньках до благотворительных акций. В программе задействованы крупнейшие городские фестивали, включая "Путешествие в Рождество" и "Московское чаепитие".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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