Новогодний строительный кран украсит каток в Парке Горького

Новогодний строительный кран украсит каток в Парке Горького
Фото: проектное решение / www.mos.ru
Праздничный символ реновации появится в центре Москвы.

В рамках масштабной программы праздничного оформления столицы на катке в Парке Горького появится необычная новогодняя инсталляция. Уникальная конструкция, выполненная в виде строительного башенного крана, станет частью праздничного убранства и дополнит общую концепцию зимнего оформления города.

Эта арт-инсталляция представляет собой символ одного из самых значимых градостроительных проектов Москвы – программы реновации. Ее установка приурочена к началу новогодних праздников и состоится 22 декабря. Проект продлится весь зимний сезон до закрытия катка в следующем году.

Открытие инсталляции совпадает с началом развлекательной программы на катке. Посетители смогут не только полюбоваться оригинальным арт-объектом, но и получить сладкие сувениры в течение дня. Также запланирован розыгрыш памятных подарков среди подписчиков социальных сетей Департамента градостроительной политики.

Кран в Парке Горького становится частью более широкой инициативы по праздничному оформлению строительных площадок столицы. Подобные инсталляции уже украшают объекты программы реновации и крупные инвестиционные проекты по всему городу, создавая единую праздничную атмосферу.

Проект "Зима в Москве" объединяет множество мероприятий, проходящих на территории столицы в течение зимнего сезона. Программа рассчитана на три месяца и предлагает жителям и гостям города разнообразные активности: от традиционных чаепитий до современных ледовых шоу. Особое внимание уделяется благотворительным акциям и поддержке тех, кто нуждается в помощи.

Более полутора тысяч площадок по всей Москве станут местами проведения праздничных событий. Здесь можно будет принять участие в различных фестивалях, среди которых такие известные мероприятия как "Путешествие в Рождество" и "Московское чаепитие". Каждый найдет для себя подходящий формат отдыха – от спортивных активностей на свежем воздухе до культурных программ в помещениях.

Информацию о всех предстоящих событиях можно найти на специальном портале mos.ru. Это позволяет легко планировать времяпрепровождение и выбирать наиболее интересные мероприятия. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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