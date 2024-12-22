В Марьино построят новый образовательный центр

Образовательный комплекс будущего появится в Юго-Восточном округе столицы.

В районе Марьино появится современный образовательный комплекс, который станет важным элементом социальной инфраструктуры Юго-Восточного административного округа. Строительство объекта на Донецкой улице направлено на удовлетворение потребностей местного населения в качественных образовательных услугах.

Комплекс, рассчитанный на 1065 мест, включает как дошкольное, так и школьное отделения. Общая площадь здания составит около 23 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание универсальных и специализированных учебных пространств, отвечающих современным требованиям к образовательным учреждениям.

Особенностью нового объекта станет разделение здания на три функциональные части, что придает ему уникальный архитектурный облик, напоминающий небольшой городок. Такое решение позволяет организовать комфортную среду для разных возрастных групп учеников.

Школьная часть комплекса оснащена всем необходимым для полноценного обучения. Здесь будут расположены различные типы учебных кабинетов, включая специализированные помещения для изучения технологий и предпрофессиональной подготовки. Это создаст благоприятные условия для развития потенциала учащихся старших классов.

Дошкольное отделение рассчитано на восемь групповых ячеек, обеспечивающих качественное воспитание детей раннего возраста. В блоке начальной школы предусмотрены универсальные учебные пространства, а также помещения для внеурочной деятельности. Внимание уделено и созданию лабораторно-исследовательского комплекса для изучения естествознания, что способствует раннему развитию научного мышления у младших школьников.

Инфраструктура комплекса включает множество дополнительных помещений для организации досуга и мероприятий. Здесь будут функционировать залы для проведения различных событий, обеденный зал, медиатека, рекреации и спортивные залы.

Строительство данного объекта является частью масштабной программы развития социальной инфраструктуры столицы. За последние годы в Москве было введено более 600 новых школ и детских садов, что значительно повысило доступность качественного образования для всех категорий граждан.