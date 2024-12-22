В столице установлено более тысячи устройств проекта "Московский постамат"

Развитие сервиса создает дополнительные возможности для удобного получения заказов.

Столичные жители получили современный инструмент для получения интернет-заказов благодаря проекту "Московский постамат". За время существования инициативы в городе было установлено более тысячи устройств, которые уже помогли получить свыше 320 тысяч заказов.

Проект стартовал в середине 2022 года с целью создания удобной и безопасной системы доставки товаров из крупнейших российских маркетплейсов. Особенность сервиса заключается в том, что посылочные ячейки размещаются непосредственно в подъездах домов, делая процесс получения покупок максимально комфортным для горожан.

Популярность услуги стремительно растет – если в 2023 году количество обслуженных заказов составило около 58 тысяч, то уже в следующем году этот показатель увеличился в 4,5 раза, достигнув отметки в 262 тысячи доставленных посылок.

Установка постаматов осуществляется не только в жилых комплексах, но и в общественных пространствах: библиотеках, культурных центрах, административных зданиях и бизнес-площадках. Это обеспечивает максимальную доступность сервиса для всех категорий граждан. Круглосуточный режим работы и видеонаблюдение за каждым устройством гарантируют безопасность хранения посылок.

Важным аспектом развития проекта стало предоставление финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. С сентября текущего года предприниматели могут компенсировать до половины затрат на установку постаматов. Максимальная сумма субсидии составляет 85 тысяч рублей на одно устройство при условии документального подтверждения расходов. Получить грант могут участники Московского инновационного кластера.

Профессиональное сообщество высоко оценило эффективность реализации проекта. В этом году "Московский постамат" получил три значительные награды. В июле он был признан лучшим сервисом доставки по итогам престижной отраслевой премии "Логистика года – 2024". Через несколько месяцев проект завоевал признание на XV премии "Выбор потребителей" как "Сеть постаматов года". Завершил череду успехов международный приз "Решение года в области доставки на последней миле в России".

Инициатива направлена на развитие электронной коммерции в столице и совершенствование городской инфраструктуры. Установка новых устройств продолжается, а возможность подачи заявки на монтаж постамата доступна через официальный сайт проекта.