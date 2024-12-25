В районе Цветного бульвара благоустроили пять переулков

В их число вошли Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов переулки

Столичные власти провели работы по благоустройству пяти переулков в центре Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Изменения коснулись переулков в районе Цветного бульвара – Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главная цель специалистов комплекса городского хозяйства – сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом их транзитную функцию.



В рамках программы "Чистое небо" воздушные линии были перенесены в кабельную канализацию на расстояние 2,6 километра. Это позволило улучшить внешний вид пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также была отремонтирована существующая ливневая система.



Пешеходная зона была расширена. Специалисты заменили 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. Также были установлены более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы. Были упорядочены автомобильные парковки и организованы около 30 велопарковок.



В ходе работ также были установлены опоры контрастного освещения на наземных пешеходных переходах. В переулках было установлено более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Для отдыха горожан были установлены удобные лавочки, а для ориентации в пространстве – шесть новых навигационных стел.



Озеленение является неотъемлемой частью всех проектов благоустройства в Москве. В ходе работ был приведен в порядок существующий газон и разбит новый общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.



Ранее Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок две улицы в ТиНАО. Так, в городском округе Щербинка провели благоустройство улиц Барышевская Роща и Энгельса. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили ливневую систему.

Также в рамках проекта проезжую часть расширили до семи метров и заменили асфальтовое покрытие общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров.



Для пешеходов сделали новые удобные тротуары и отремонтировали покрытие существующих. Появились наземные переходы с контрастным освещением. На благоустроенных улицах установили семь остановочных павильонов с зарядными слотами, заменили более 90 фонарей на современные с энергоэффективными светильниками.