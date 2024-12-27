На московских предприятиях изготовили более 30 тысяч елочных игрушек к Новому году

На московских предприятиях изготовили более 30 тысяч елочных игрушек к Новому году
Фото: mos.ru
Популярностью пользуются как традиционные стеклянные шары, так и авторские изделия из ваты и папье-маше

Московские производители елочных игрушек ударно поработали перед Новым годом. Они изготовили к празднику свыше 31 тысячи самых разнообразных изделий – от традиционных блестящих стеклянных шариков до фигурок из ваты, бумаги и дерева.

Елочные украшения из ваты и фарфора предлагают сегодня не только крупные предприятия с многолетней историей, но и молодые производители. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сейчас в столице созданы условия для устойчивого развития малого и среднего бизнеса, а комфортный инвестиционный климат позволяет компаниям отвечать потребностям рынка и выпускать качественные изделия. В результате сегодня столичные производители предлагают широкий ассортимент елочных игрушек, при изготовлении которых используются как современные и инновационные технологии, так и техники ручной росписи.

В этом году многие предприниматели при создании новогодних украшений уделили особое внимание национальной идентичности: было выпущено много игрушек по мотивам русских сказок, любимых отечественных мультфильмов, народных символов.

Так, одно из столичных предприятий, которое специализируется на изготовлении ватных игрушек, подготовило в 2024 году более 25 тысяч таких новогодних украшений. Их выпускают по артельным технологиям 1920–1940-х годов, которые позволяют вручную создавать крупные тиражи изделий, максимально приближенных к разработанным художниками образцам. В ассортименте компании – более 10 новогодних и рождественских коллекций. При этом линейка елочных украшений ежегодно расширяется, сейчас выпускаются и авторские новогодние наборы.

Еще одна компания с 1991 года выпускает в Москве фарфоровые изделия ручной работы: елочные игрушки, посуду, статуэтки, картины, вазы и многое другое. В текущем году предприятие изготовило свыше шести тысяч елочных игрушек, что на 15 процентов больше, чем показатели прошлого года. Изделия выполнены из фарфора и расписаны вручную. В ассортименте представлены персонажи из любимых мультфильмов и сказок, например, Чебурашка, Винни Пух, герой из "Ежика в тумане", Мойдодыр, Буратино, Снежная королева и многие другие.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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