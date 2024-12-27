Главархив приглашает на выставку новогодних ретрооткрыток

Главархив приглашает на выставку новогодних ретрооткрыток
Фото: mos.ru
Экспозиция открыта на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке

Вспомнить время, когда было принято отправлять родным и друзьям поздравительные открытки к празднику, и полюбоваться на работы художников, известных сериями новогодних сюжетов, предлагает Главархив. В рамках проекта "Зима в Москве" он подготовил уличную выставку с открытками к Новому году. В экспозиции представлены архивные карточки, выходившие в тираж с 1907 по 1985 годы. Посмотреть выставку можно на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке с 27 декабря по 27 января.

Традиция создания художественных новогодних открыток появилась в России более 100 лет назад. Считается, что ее заложил автор первой такой карточки художник Николай Каразин. По другой версии, создателем первой новогодней открытки был Федор Бернштам, действительный член и директор библиотеки Императорской Академии художеств. Как бы то ни было, уже в начале прошлого века многие москвичи стремились не просто отправить новогоднее послание родным и близким, а написать его на обратной стороне тематической карточки, которая потом могла занять место в памятном альбоме или даже стать украшением интерьера.

После Великой Отечественной войны массовое производство советских поздравительных открыток возобновилось в 1953 году, преимущественно на фабрике "Гознак". Там над открытками трудились известные художники. Особой популярностью пользовался тематический тираж открыток, создаваемых специально к Новому году.

Открытая выставка с новогодними ретрооткрытками из фондов Главархива стала частью масштабного общегородского проекта "Зима в Москве". Она является не только познавательной, но и помогает создать в городе особое волшебное настроение, напоминает о традициях, а многие возвращает к теплым воспоминаниям о детстве и любимых людях.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет разнообразные мероприятия в столице до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мероприятия проходят на более чем 1900 площадках в разных районах города. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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