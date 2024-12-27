В Троицке появится новая четырехполосная автотрасса в 2025 году

Два участка имеющейся дорожной сети будут реконструированы

В ТиНАО реализуется масштабный проект по развитию улично-дорожной сети. В частности, в Троицке ведутся работы по созданию магистральной улицы. Планируется, что в 2025 году здесь также завершится возведение современной четырехполосной трассы, которая свяжет северную часть Октябрьского проспекта с Калужским шоссе.

В рамках проекта по созданию магистральной улицы в Троицке в следующем году пройдет реконструкция Заречной улицы, а также части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Они будут расширены до четырех полос, что позволит организовать там движение рейсовых автобусов. Помимо этого, на данном участке протяженностью полтора километра проложат новые тротуары, установят светофоры, оборудуют современные остановочные павильоны для городского транспорта и сделают подземный пешеходный переход для безопасности и удобства всех участников движения. Кроме того, здесь запланировано строительство нового участка автомобильной дороги. В результате район Заречье можно будет соединить с центральной частью города и Калужским шоссе маршрутами городского транспорта.

Продолжат в Троице и возведение дороги, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе. Завершить работы на этих объектах, которые включают в себя четыре километра автомобильных дорог, планируется в 2025 году. На данном этапе уже проведена подготовка территории, проведено переустройство большей части инженерных сетей, началось строительство внеуличного пешеходного перехода.

Современная четырехполосная трасса протянется через улицы Садовую и Академика Харитона, соединив их между собой. Длина дороги составит 2,5 километра. На этом участке строители уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций. После окончания основных работ на обоих участках специалисты благоустроят прилегающую территорию, в том числе разобьют около 25 тысяч квадратных метров газона.

Цель проекта – обеспечить транспортную доступность социальных объектов Троицка, создать удобный выезд из жилых районов на Калужское шоссе, а также увеличить пропускную способность Октябрьского проспекта. В целом в рамках развития улично-дорожной сети Троицка предусмотрено строительство и реконструкция около 10 километров автомобильных дорог. Первый участок ввели в эксплуатацию в 2021 году.