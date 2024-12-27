В Москве капитально отремонтировали более 700 крыш жилых домов в 2024 году

В Москве капитально отремонтировали более 700 крыш жилых домов в 2024 году
Фото: mos.ru
Специалисты не только меняли кровельное покрытие, но и приводили в порядок ограждения

В 2024 году в Москве отремонтировали крыши 712 многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы велись в рамках региональной программы капитального ремонта. По словам Бирюкова, план на текущий год выполнен в полном объеме, а именно: отремонтировано 427 плоских наплавляемых крыш и 285 металлических скатных крыш. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили на объектах кровельное покрытие, отремонтировали ограждения и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

От вида крыши зависит не только методика ремонта и необходимые материалы, но и время года, на которое планируются работы. Так, капитальный ремонт плоских крыш можно проводить только при плюсовых значениях на термометре. Специалистам сначала необходимо снять старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида. Под ними находится армированная пескобетонная стяжка, которую нужно тщательно осмотреть. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого сверху укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур, характерные для московской погоды.

Скатные металлические крыши можно ремонтировать в любое время года. При этом специалисты не только заменяют старое покрытие оцинкованным металлом, но и утепляют чердачное перекрытие, что значительно повышает энергоэффективность здания.

Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Она реализуется с 2015 года. За это время столичные коммунальщики привели в порядок более восьми тысяч крыш жилых многоквартирных домов. Всего программа охватывает более 29 тысяч зданий общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта в порядок привели 50 домов, расположенных по Проспекту мира. В их числе жилые здания с интересной архитектурной отделкой, например, дом 118 в стиле неоклассицизма, дом 47 (строение 1) в стиле модерн и дом 122 в стиле советского неоклассицизма.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

В США одним словом поставили Зеленского на место после хамства в адрес Путина

Политик ведет себя неприемлемо

Клиническая смерть и кома: муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян госпитализирован

Подробностями поделилась знаменитая журналистка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей