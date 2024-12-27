В Москве капитально отремонтировали более 700 крыш жилых домов в 2024 году

Специалисты не только меняли кровельное покрытие, но и приводили в порядок ограждения

В 2024 году в Москве отремонтировали крыши 712 многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы велись в рамках региональной программы капитального ремонта. По словам Бирюкова, план на текущий год выполнен в полном объеме, а именно: отремонтировано 427 плоских наплавляемых крыш и 285 металлических скатных крыш. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили на объектах кровельное покрытие, отремонтировали ограждения и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

От вида крыши зависит не только методика ремонта и необходимые материалы, но и время года, на которое планируются работы. Так, капитальный ремонт плоских крыш можно проводить только при плюсовых значениях на термометре. Специалистам сначала необходимо снять старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида. Под ними находится армированная пескобетонная стяжка, которую нужно тщательно осмотреть. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого сверху укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур, характерные для московской погоды.

Скатные металлические крыши можно ремонтировать в любое время года. При этом специалисты не только заменяют старое покрытие оцинкованным металлом, но и утепляют чердачное перекрытие, что значительно повышает энергоэффективность здания.

Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Она реализуется с 2015 года. За это время столичные коммунальщики привели в порядок более восьми тысяч крыш жилых многоквартирных домов. Всего программа охватывает более 29 тысяч зданий общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта в порядок привели 50 домов, расположенных по Проспекту мира. В их числе жилые здания с интересной архитектурной отделкой, например, дом 118 в стиле неоклассицизма, дом 47 (строение 1) в стиле модерн и дом 122 в стиле советского неоклассицизма.