Москвичам предложили выбрать лучший новогодний маршрут туристического сервиса Russpass

Голосование организовано на платформе "Активный гражданин"

Новогодняя столица похожа на сказочный город. Праздничные арт-объекты, сияющая иллюминация, украшенные витрины и фасады зданий создают волшебную атмосферу и дарят радостное настроение. Зарядиться праздничными эмоциями и насладиться красотой города жителям и гостям столицы поможет туристический сервис Russpass. Там разработаны специальные маршруты, которые подойдут для семейной прогулки, для встречи с друзьями или романтического путешествия. А затем москвичам предлагается выбрать самый интересный тур, проголосовав на платформе "Активный гражданин".

Специалисты Russpass подготовили 10 уникальных зимних маршрутов. Например, можно провести насыщенный разными событиями день на ВДНХ: покататься на главном катке столицы и самой длинной канатной дороге, посетить основные культурные площадки и достопримечательности, а после насладиться традиционными блюдами из разных уголков страны в новом гастрономическом пространстве, объединившем кухню разных уголков России.

Любители активного отдыха оценят маршрут "Зимой – на спорте". Они смогут прикоснуться к истории и узнать о достижениях выдающихся профессионалов в Государственном музее спорта, затем хорошо подкрепиться и испытать свои силы в сдаче нормативов ГТО. Закончить маршрут можно спокойной прогулкой по уютным дорожкам парка 50-летия Октября.

Родителям с детьми предлагается отправиться в гости к Деду Морозу или на поиски волшебства в центре столицы: участников такой прогулки ждут интересные миссии, сказочные ярмарки и другие развлечения.

"Маршрут панды Катюши" проходит от Московского зоопарка до большого колеса обозрения. Кроме того, желающие могут провести "День в Коломенском", участвуя в народных забавах и катаясь на санях, или пройтись по новогодним улицам в центре города "От Зарядья до Эрмитажа". Помимо готовых маршрутов, москвичи и приезжие могут построить их самостоятельно в планировщике путешествий сервиса Russpass.

Онлайн-голосование за лучший маршрут по новогодней столице организовано проектом "Активный гражданин" совместно с Комитетом по туризму города Москвы.