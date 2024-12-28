Портал "Узнай Москву" подготовил интересные маршруты по новогодней столице

Жители и гости города смогут совершить увлекательную прогулку в сопровождении аудиогида

Длинные новогодние выходные – прекрасное время для пешеходных прогулок. Пройтись по самым нарядным улицам и площадям столицы, увидеть шедевры старинной архитектуры и познакомиться с местами, где снимались любимые новогодние фильмы, можно в сопровождении аудиогида, который предлагает портал "Узнай Москву". Благодаря этому прогулка по городу станет еще увлекательнее.

К Новому году команда проекта подготовила новые тематические маршруты. Так, желающим узнать секреты культовых советских кинолент стоит отправиться по маршруту "От юго-запада до Останкина: где и как снимали любимые новогодние фильмы". Путешествие пройдет по местам, связанным с такими киношедеврами как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Чародеи" и "Старый Новый год". Участники прогулки узнают, где находится дом, в котором жил Женя Лукашин, на какое здание похож волшебный институт НУИНУ и к каким уловкам пришлось прибегнуть Олегу Ефремову во время съемок.

Для юных путешественников разработан специальный "Детский новогодний маршрут", во время которого можно познакомиться с традициями и историей празднования Нового года. Любуясь старинной архитектурой и нарядным убранством Москвы, ребята узнают, что раньше готовили к новогоднему столу, всегда ли Новый год отмечали 1 января и как елка стала главным символом любимого праздника. Прогулка пройдет по центру столицы и займет 40 минут. Участники увидят Кутафью и Спасскую башни, изучат здание ГУМа, пройдут по Никольской улице. Завершится путешествие у здания Большого театра.

Любители покататься на коньках могут воспользоваться серией зимних аудиогидов "Гладкий лед: истории старейших катков". На портале есть аудиоэкскурсии по пяти популярным ледовым площадкам столицы – в Измайловском парке, саду "Эрмитаж", парке "Сокольники", саду имени Н.Э. Баумана и Парке Горького. Слушатели познакомятся с богатой историей каждого катка, выяснят, когда москвичи впервые встали на коньки, как они получили свое название, каким образом их усовершенствовал Петр I и другие любопытные факты

Поклонникам художественной литературы понравится "Рождественский гид по мотивам русской классики". Это аудиогид, в который включили отрывки из поэм, повестей, романов и рассказов. С его помощью жители и гости города совершат увлекательное путешествие по центральной части столицы и смогут взглянуть на традиции зимних торжеств через призму произведений знаменитых писателей. Маршрут начинается на Тверском бульваре.