Платформа "Электронный дом" поможет москвичам оставаться на связи с соседями в новогодние праздники

С помощью общедомового чата жильцы смогут обсуждать совместные решения по содержанию дома и обмениваться полезной информацией

В длинные новогодние каникулы многие москвичи совершают семейные путешествия, поездки за город и встречи с друзьями. Оставаться при этом на связи с соседями и оперативно узнавать новости о ситуации в доме и во дворе горожанам помогает платформа "Электронный дом". С ее помощью можно также оплачивать счета за коммунальные услуги и дистанционно участвовать в жизни своего дома.

Благодаря общедомовому чату москвичи могут обмениваться полезной информацией, обсуждать важные вопросы по содержанию дома или совместные мероприятия, например, приглашение Деда Мороза на общий праздник для детей во дворе. Кроме того, воспользовавшись разделом "Мои соседи", можно связаться с жильцами в личной переписке и выяснить, почему, к примеру, так лает обычно спокойная собака.

Настроив оповещение в мобильном приложении, можно получать своевременные уведомления об изменении маршрутов общественного транспорта или графика его работы в новогодние каникулы. Оповещения также помогут не пропустить интересные общественные мероприятия в шаговой доступности от дома. Выбрать тематику оповещений, по которым пользователь готов получать пуш-уведомления, можно во вкладке "Еще" в настройках мобильного приложения. По каждому адресу возможно сделать отдельную настройку. Это позволит не пропустить начало собрания собственников или письмо от соседа.

Еще один удобный инструмент – электронная доска объявлений. Там жильцы могут предупредить о шумных работах в квартире, сообщить о купле-продаже, написать о потерянных или найденных вещах, пристроить в добрые руки питомца.

Кроме того, приложение "Электронный дом" позволяет быстро и безопасно совершать онлайн-платежи за коммунальные услуги в любом месте и в любое удобное время. С его помощью оплачивать счета еще и выгодно: пять процентов от суммы, указанной в едином платежном документе, вернется баллами городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на сувениры, а также товары и услуги, предоставляемые партнерами программы, или направить на благотворительность.

Московская платформа "Электронный дом" начала работу в ноябре 2020 года.