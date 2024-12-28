Более тысячи детей-сирот в Москве получили ключи от собственных квартир в 2024 году

Адаптироваться к самостоятельной жизни ребятам помогают специальные патронатные службы

Москва предоставила в уходящем году более тысячи квартир достигшим совершеннолетия сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва комплексно подходит к помощи и поддержке детям-сиротам, воспитанникам домов-интернатов и выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. Ребят, оставшихся без родителей, готовят ко взрослой и самостоятельной жизни, обеспечивая всем необходимым, включая личные вещи и жилплощадь.

Недвижимость предоставляют, если у воспитанника нет собственной жилплощади или она непригодна для жизни. Решением жилищных вопросов детей-сирот занимается специальная городская комиссия. Если подтверждается, что человеку, достигшему совершеннолетия, негде жить, он становится обладателем современной отремонтированной квартиры, полностью меблированной, с кухонной техникой, то есть готовой к заселению. Спустя пять лет квартира может быть переоформлена по договору социального найма и впоследствии приватизирована.

Обжиться, решить бытовые вопросы, например выбрать предметы интерьера или собрать мебель, выпускникам помогают специалисты служб постинтернатного патроната. Сейчас их в Москве более 20. Сотрудники патронатных служб также помогают ребятам выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить бытовые вопросы и даже справиться с психологическими проблемами.

С июля 2024 года новоселы в Москве получают ключи в день подписания договора найма жилого помещения. Это стало возможным благодаря онлайн-сервису "Время планировать с ДГИ". Всего в прошлом году было выделено более 1000 квартир для детей-сирот. Жилплощадь выделяется в плановом порядке, очередей для указанной категории граждан в столице нет. За последние 10 лет для данной категории горожан было выделено более восьми тысяч квартир, полностью готовых к проживанию. В целом Москва является национальным лидером в вопросе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей