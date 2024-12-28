В ТиНАО организована новая выделенная полоса

Добираться общественным транспортом в округе стало еще быстрее и удобнее

Москва активно развивает сеть наземного городского общественного транспорта. В городе появляются новые востребованные маршруты, устанавливаются современные остановочные павильоны, оптимизируется график движения. Для того, чтобы поездки на автобусах и электробусах были ее удобнее и быстрее, на улицах организуются выделенные полосы. Так, новая выделенная полоса для общественного транспорта заработала на улице Александры Монаховой в Коммунарке. Она охватывает семь автобусных маршрутов, на которых в будние дни пассажиры совершают до 34 тысяч поездок. Теперь горожане смогут попадать в пункт назначения в часы пик в три раза быстрее.

Протяженность новой выделенной полосы в ТиНАО составляет 2,2 километра. Она затрагивает участок улицы Александры Монаховой, где проходят маршруты № 895, 895к, 967, 978, 983, С999, 1170. В результате от Фитаревской улицы до Проектируемого проезда № 7549 и в обратном направлении автобусы смогут проезжать в три раза быстрее даже в самые активные часы движения, когда на улице много автомобилей. Иначе говоря, преодолеть данный участок пассажиры смогут вместо девяти минут за три, при этом интервал движения автобусов составит около двух минут.

Всего в 2024 году в Москве запустили 33 "выделенки" общей протяженностью более 30 километров. Они охватывают более 200 маршрутов, на которых москвичи и гости города совершают свыше 980 тысяч поездок. Почти 13,5 километра таких полос запустили в октябре. Самый длинный участок протяженностью 3,1 километра выделен на Рябиновой улице. В целом больше всего маршрутов по выделенным полосам проходит на Планерной улице и Калужском шоссе. На каждой из таких полос работает 28 маршрутов.

Благодаря появлению выделенных полос время в пути для пассажиров городского транспорта сокращается в среднем в два – четыре раза. Кроме того, они повышают комфорт всех участников движения и помогают снизить аварийность на дорогах примерно на 25 процентов. В следующем году по поручению мэра столицы Сергея Собянина работа по организации новых выделенных полос для общественного транспорта в разных округах Москвы будет продолжена.