Объявлен первый суперфиналист квеста проекта "Зима в Москве"

Москвичка Юлия Андреева собрала 43 печати

В квесте "Зимнее путешествие", организованном в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", определился первый лидер. В суперфинал вышла 35-летняя москвичка Юлия Андреева. За выполнение заданий и ответы на вопросы викторины она получила 43 печати.

Юлия рассказала, что прошла квест за семь дней. Первые печати она получила на ближайших к своему дому площадках, расположенных около Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина. А затем вошла во вкус и начала после работы выполнять задания в других районах. В итоге Юлия набрала 40 основных и три дополнительных балла, которые полагались за выполнение специальных заданий. В частности, она участвовала в состязании "Самый сильный" и посетила ледовое шоу на площади Революции. При этом самым сложным заданием для москвички оказался поиск мультяшек, за которые присваивают снежинки. Но и с этим она тоже справилась.

"Я раньше никогда не слышала о подобных квестах и порадовалась возможности посмотреть на любимый город свежим взглядом. Удивительно, что, будучи москвичкой, я узнала много нового о родной столице, побывала там, где еще не была, и поразилась, насколько красив и разнообразен город, в котором я живу. Очень рада, что прошла в суперфинал, и с нетерпением его жду, чтобы побороться за суперприз!" – рассказала Юлия Андреева.

Квест проходит с 14 декабря по 12 января в разных районах столицы, охватывая более 50 городских территорий, в том числе28 площадок "Московских сезонов", а также парки, катки, усадьбы и Петровский путевой дворец. Чтобы ответить на вопросы новогодней викторины и получить в паспорт путешественника печати, участникам квеста предстоит пройтись по улицам и знаковым местам города, вспомнить любимые советские фильмы, узнать новые факты о любимом городе.

В обмен на заработанные печати можно получить подарки. Для этого нужно прийти в магазинах фестиваля, расположенные на Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Тверской площади. В числе призов – натуральный мед, стильные шоперы и худи. А для тех, кто справится с дополнительными заданиями, приготовлены уникальные призы. Победителя ждут выходные для всей семьи с насыщенной культурной программой и пребыванием в одном из лучших отелей Москвы.