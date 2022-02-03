Рецепт куриного "чупа-чупса": оригинальное и сытное блюдо на ужин

Рецепт куриного "чупа-чупса": оригинальное и сытное блюдо на ужин
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
На приготовление уйдет меньше часа

Курица для многих стала привычным продуктом. Мясо отваривают, тушат или жарят с добавлением специй. Куда интереснее приготовить необычное блюдо из курицы, которое особенно понравится детям. Ведь куриные голени по форме напоминают любимое лакомство "чупа-чупс". К тому же, приготовить такую курицу не составит труда: на все понадобится не больше 50 минут.

Ингредиенты

8 куриных голеней, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка жидкой горчицы,1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка меда. 

Способ приготовления 

Возьмите каждую куриную голень, сделайте надрез по всему периметру, уберите верхушку. Оставшееся мясо отправьте вниз, к основанию.

Курицу выложите в подготовленную форму, к ней вылейте соевый соус и выдавите весь чеснок. Оставьте голени мариноваться на 25 минут.

Перед оправкой их в духовку оберните верхушки фольгой. Это нужно, чтобы они не пригорели. Выпекаться "чупа-чупсы" будут полчаса при 200 °C.

После этого достаньте их из печки, дайте курице хорошо остыть. Покройте ножки глазурью. Для нее просто смешайте кетчуп с горчицей и медом. Поставьте блюдо в духовку еще на 10 минут.

Раннее "Утро" делилось рецептом мясного пирога, который идеально подходит для плотного ужина.

Анна Стрельцова
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей