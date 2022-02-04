Блюдо не уступает традиционному угощению в духовке

Сытный ужин без мяса представить сложно. Если добавить к нему немного сметаны и картофель, то получится вкусное и при этом простое блюдо: мясо по-французски. В первоначальном рецепте использовалась телятина или говядина, сейчас его чаще всего готовят со свининой. Она быстрее пропекается и придает блюду более мягкий вкус в сочетании с нежной сметаной. Кстати, придумали его в России, чего не скажешь по названию: все благодаря создателю, повару Урбену Дюбуа – он родом из Франции.

Ингредиенты

450 граммов свиной вырезки, 3 картофелины, 120 граммов нетвердого сыра, 60 граммов сметаны, подсолнечное масло для обжарки, 1 репчатый лук, специи по вкусу.

Пошаговый Способ приготовления

Первым делом нужно сварить картофель и нарезать его кружочками. Главное, чтобы они не были слишком толстыми. После этого лук нарезать кольцами, а сыр некрупно натереть.

До того, как жарить мясо, его нужно хорошо промыть и нарезать на небольшие куски. Перед обжаркой свинину лучше отбить.

Сковорода должна быть хороша разогрета. На нее выкладывается мясо, посыпается специями и солью, а поверх кладется картофель. В качестве соуса выступят сыр, смешанный со сметаной. Их нужно выложить на картошку.

Блюдо тушится около 15 минут. Перед подачей его можно посыпать зеленью.

Если не хватает времени, можно попробовать приготовить пиццу на сковороде.