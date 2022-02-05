15 минут и готово: рецепт пиццы на сковороде

15 минут и готово: рецепт пиццы на сковороде
Фото: pixabay.com
Потребуется тот же набор продуктов, хотя все приготовится в разы быстрее

Пиццу, кажется, любят все – если не говорить о тех, кто привык постоянно сидеть на диетах. Нежное хрустящее тесто тает во рту. А прибавьте к этом начинку – можно просто с ума сойти, пробуя такое произведение кулинарного искусства.

Однако для многих пицца остается блюдом, которое можно есть только в кафе и ресторанах: дома немногие готовы уделить время возне с ингредиентами и тестом, которое получается далеко не у каждого. Да и готовый замороженный вариант, который предлагают в магазинах, нравится не многим. Однако по нашему рецепту реально приготовить вкуснейшее блюдо, не особо утруждая себя. Набор продуктов – вполне стандартный. Из особенностей – пиццу мы готовить будем не в духовке, а на сковороде.

Ингредиенты

  • Одно яйцо
  • Две столовые ложки сметаны
  • Две столовые ложки майонеза
  • Пять ст. ложек муки
  • Сосиски – по вкусу
  • Один помидор
  • Сыр и зелень – по вкусу
  • Соус тобаско.

Способ приготовления

Для начала смешаем все, необходимое для теста, до состояния густой сметаноподобной массы. Тщательно перемешиваем и отправляем готовиться на разогретую на подсолнечном масле сковороду, равномерно распределяя по поверхности.

Позаботьтесь о начинке заранее – хорошо все нарежьте. Кто-то предпочитает определенную последовательность. Хотя порядок распределения смесей – дело индивидуальное. Главное – не превращать все в кучу и не вбухивать цельным "куском" на тесто, чтобы какие-то края оставались голыми.

Все нужно зажаривать на среднем огне – чтобы сыр полностью расплавился. Через несколько минут ваша пицца на сковороде будет готова. Вот и весь секрет! 

Ранее "Утро" делилось особым рецептом приготовления осетинского пирога.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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