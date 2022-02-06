Рецепт итальянского омлета: полезная фриттата на завтрак

Рецепт итальянского омлета: полезная фриттата на завтрак
Фото: www.pixabay.com
Необычное блюдо разнообразит приевшееся меню

Всем известно, что утренний прием пищи оказывает большое влияние на здоровье человека и заряжает его энергией на весь день. Многие справедливо отдают предпочтение яйцам – именно их чаще всего готовят на завтрак. Для того чтобы добавить новшество в утреннюю трапезу, можно приготовить необычный омлет по-итальянски. Ароматная фриттата никого не оставит равнодушным.

Это угощение лучше приготовить заранее. Повара предлагают сварганить аппетитное блюдо вечером, чтобы утром его осталось лишь разогреть.

Ингредиенты

Четыре крупных куриных яйца, 300 г лисичек (можно заменить шампиньонами), одна луковица лука, две столовые ложки сырной стружки (берем твердые сорта), приправы по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

В целом, этот рецепт не требует большого количества времени, так что гурманы могут выделить минут 20 и приготовить фритатту прямо с утра.

Для начала нужно подготовить грибы. Их следует хорошенько вымыть и мелко нарезать. Таким же образом поступаем с луковицей лука, ее нужно измельчить. Эти два ингредиента следует обжарить на растительном масле, лучше брать оливковое. Не забываем сдобрить перцем и солью.

Теперь нужно взбить четыре куриных яйца с сырной стружкой. Перекладываем грибы с луком в форму для запекания и заливаем сырно-яичной смесью.

Наконец, осталось запечь будущий ароматный завтрак в течение 10 минут. Духовой шкаф предварительно нужно разогреть до 180 градусов.

Готовую итальянскую фритатту можно украсить зеленью и тертым сыром. Такой изысканный европейский завтрак всем придется по вкусу.

Ранее "Утро" делилось необычным рецептом мясо по-французски. Знаменитое ресторанное блюдо можно приготовить прямо на сковороде.

Ольга ФЕДОРОВА
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