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Если вы каждый раз ломаете голову, что быстро приготовить на
ужин, попробуйте рецепт нежной курицы в сливках. Вкусное и сытное блюдо
наверняка придется по вкусу домашним.
Куриная грудка – 2 штуки;
Шампиньоны – 350 граммов;
Сливки 22% – 300 миллилитров;
Масло сливочное – 30 граммов;
Соль, перец – по вкусу.
Шампиньоны крупно нарезать, обжарить на сливочном масле 5-7 минут, помешивая.
Грудки нарезать кубиками. К обжаренным грибам выложить курицу, обжарить около 5 минут.
В сковороду добавить сливки, посолить, поперчить, добавить специи. К такому блюду хорошо подойдет смесь итальянских трав. На медленном огне, чтобы сливки не кипели, протушите курицу и грибы еще 7-8 минут. Блюдо готово, когда сливки загустеют.
Вместо шампиньонов можно использовать лисички или вешенки. Также в готовое, еще горячее блюдо можно натереть сыра – так вкус станет более сливочным и насыщенным.
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