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"Утро" предлагает попробовать ленивые голубцы, которые готовятся
на сковороде. Сытное блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.
Рис белый – 50 гр;
Луковица – 1 шт.;
Вода – 250 мл;
Масло подсолнечное – 4-5 ст.л.;
Фарш – полкило;
Капуста – 400 гр.;
Морковь – 1 крупная;
Вареное яйцо;
Сметана 20% жирности – 200 гр.;
Паста томатная – 200 гр.;
Приправы по вкусу.
Рис варить 10 минут, слить воду.
Лук и морковь почистить. Луковицу нарезать кубиками, морковку можно потереть.
Обжарить овощи на сковороде.
Капусту тонко нарезать и всыпать к луку и морковке, добавить воду. Когда закипит, убавить огонь и тушить полчаса.
Фарш перемешать с порезанным вареным яйцом, рисом и тушеными овощами, добавить соль, перец и любимые специи.
Сделать из получившегося фарша небольшие продолговатые голубцы. Обжарить до румяности на быстром огне. При этом мясо не должно полностью приготовиться – ленивые голубцы еще предстоит тушить.
Сметану и томатную пасту смешать и вылить к голубцам на сковородку.
Тушить на маленьком огне под крышкой около 40 минут.
Ленивые голубцы готовы.
Еще один вариант для ужина на скорую руку – мясо по-французски на сковороде. Блюдо тушится всего 15 минут.
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